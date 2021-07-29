Продюсери шоу "Україна має талант" розкрили нові подробиці про старт чергового сезону талант-шоу

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно стало відомо про запуск нового сезону легендарного талант-шоу "Україна має талант". Цей сезон присвятили 30-й річниці Незалежності України, він вийде в ефір вже цієї осені. Зірковими членами журі проекту стали ведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина і хореограф Євген Кот.

Ще одне важливе нововведення - ведучий шоу. Ним став відомий шоумен і телеведучий Григорій Решетник. Тепер же на сторінці проекту в Instagram повідомили, що у Решетника буде напарниця – ведучою бекстейдж-шоу стала співачка Jerry Heil.

"Напарницею ведучого Решетника стала Jerry Heil. Щотижня в діджитальному бекстейдж-шоу "Україна має талант" Jerry Heil буде показувати все, що відбувалося за лаштунками під час зйомок телевізійних кастингів", - йдеться в повідомленні.

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