Дружина відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова актриса Анна Саліванчук

Популярна актриса активно веде Instagram, тому звикла розповідати про життя своїм фанатам. Примітно, що зірка намагається при цьому ділитися постановочними кадрами з фотосесій, супроводжуючи їх повчальними притчами і цитатами відомих авторів.

Цього разу також не обійшлося без примітного підпису під стильним кадром, на якому Саліванчук блиснула образом.

"Жінка повинна всупереч всім прожити своє життя як хоче, або їй доведеться визнати, що вона не жила зовсім. Девід Лоуренс, письменник.

Тільки виконуючи своє призначення, жінка може бути щаслива. Дерзайте! Все вийти🤎» - написала Анна.

Користувачі відповіли:

"Красуня🔥; я перший❤️; прекрасна леді Анна!!❤ ️ 🔥 😍 👏 ; Богиня; нереальна просто😮; красуня😍; така мила красуня».

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