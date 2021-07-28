Співачка, переможниця шоу "Танці з зірками", Санта Дімопулос, поділилася спекотним фото з відпочинку
Артистка разом з родиною вирушила за кордон, передає Politeka.net. Красуня з рідними насолодилися відпочинком в різних місцях, але тепер вони відвідали Грецію.
Про це зірка повідомила в своєму Instagram, підкріпивши запис досить жарким фото. Дімопулос присіла на паркан, трохи вигнувши спинку. Зірка продемонструвала форми без ліфа, в тонкій сукні з відкритою спиною і декольте.
Завершили літній образ стильні окуляри і босоніжки.
"Нарешті Міконос 💙", - написала артистка.
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За дві години пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів.
"Яке спекотне фото 👌🏼💛☀️💙🌊", "у чому прикол Міконаса ?))) чому все там ?) у світі стільки гарних місць а весь instagram там 😀", "Шикарна 🔥😍🔥🔥😍", "Прекрасне", "Шикарно 😍", "Супер хот🔥", "Краса 😍😍😍", "Гарного відпочинку 😍", "Шикарна 🔥", "Виглядає дуже красиво", "Неймовірна 😍", "Яка ви красива ❤️😍", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Санта Дімопулос вирушила на відпочинок кілька тижнів тому. Співачка спочатку не взяла з собою сина, Даніеля, адже той був на самоізоляції. Пізніше зірка вирушила за ним до Києва на один день, і сім'я повністю возз'єдналася вже на курорті.
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