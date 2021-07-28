Актриса і модель Анна Сафрончик показала себе в новому стильному вбранні
Як пише Politeka.net, 40-річна Анна Сафрончик є онукою легендарного хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса. Красуня давно живе в Італії, побудувавши там кар'єру моделі і актриси. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Анна позувала в топіку і міні-шортиках з прозорою верхньою частиною. Красуня зробила кілька фото, показавши себе з усіх боків.
"Скрізь і завжди", - лаконічно підписала фотографії Анна.
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Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:
"Чудова"," чудова і спокуслива"," Привіт, Анна, 6 красивих поздоровлень за красивий костюм", " шалено красива. З чарівною посмішкою. Гарного свята, Анна"," Пісня істот"," яка ти красива", " видовище природи .... піднесений ..... божевільна ..... який лякає ...... красиво".
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