Актриса і модель Анна Сафрончик показала себе в новому стильному вбранні

Як пише Politeka.net, 40-річна Анна Сафрончик є онукою легендарного хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса. Красуня давно живе в Італії, побудувавши там кар'єру моделі і актриси. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Анна позувала в топіку і міні-шортиках з прозорою верхньою частиною. Красуня зробила кілька фото, показавши себе з усіх боків.

"Скрізь і завжди", - лаконічно підписала фотографії Анна.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова"," чудова і спокуслива"," Привіт, Анна, 6 красивих поздоровлень за красивий костюм", " шалено красива. З чарівною посмішкою. Гарного свята, Анна"," Пісня істот"," яка ти красива", " видовище природи .... піднесений ..... божевільна ..... який лякає ...... красиво".

Нагадавши, внучка Чапкіса в міні-бікіні заворожила спокусливою позою на пляжі

А ще Politeka писала, що внучка Чапкіса в міні-бікіні заворожила спокусливою позою на пляжі

Також Politeka повідомляла, що сіроока внучка Чапкіса "приворожила" єдиного сина Софії Ротару



