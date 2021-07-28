Відома співачка Тетяна Воржева, яку порівнюють з Анджеліною Джолі, показала себе, розповівши про плани

Як пише Politeka.net, красуня брала участь у третій "фабриці". Зараз Тетяна не тільки співає, а й вирішила стати блогером. Вона запрошує різних фахівців в свій блог Instagram, а також ділиться своїми планами на творчість, а ще показує нові образи, радуючи фанатів.

Цього разу Тетяна показала себе в новому образі, надівши білу міні-сукню. Дівчина позувала біля стіни, задерши одну ніжку на камеру. Волосся при цьому Воржева вирішила залишити розпущеним. Як можна зрозуміти, Тетяна знімалася в Києві. На ще одних кадрах співачка показала дефіле, вразивши формами.

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"Чекаю коли вийде тизер", - написала Таня.

Фанати поставили понад 200 лайків і написали коментарі:

"Танюхаа, вогонь", " хто це?!!!!)) ", "Люблю", "бомба-ракета".

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