Відома українська співачка Соня Кей, племінниця легенди української естради Софії Ротару, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Соня вирішила піти по стопах Ротару, ставши співачкою. Красуню навіть номінували як" прорив року " кілька років тому. Красуня одружена з хокеїстом, а нещодавно повернулася з Болгарії, де відпочивала на Чорному морі. Не забуває Красуня і про Instagram, де регулярно підігріває інтерес фанатів до своєї творчості.

На новому фото Соня здалася в чорній міні-сукні, позуючи в ліфті перед дзеркалом. Красуня знімала себе на телефон, демонструючи розкішну фігурку.

"Привіт", - написала співачка під фото, зазначивши, що вона зараз знаходиться в столиці України-Києві.

Фанати, включаючи Софію Ротару, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Добрий день", "маленьке чорне плаття", " неймовірна красуня. Сонечко, ти як завжди чарівна, розкішна, найкраща і яскрава. Яка ж ти чудова".

Нагадаємо, племінниця Софії Ротару відпочила біля басейну, вразивши підкачаними ніжками

А ще Politeka писала, що племінниця Софії Ротару не стрималася, розповівши про біду, яка її наздогнала

Також Politeka повідомляла, що племінниця Ротару в бікіні влаштувала занадто гарячу фотосесію на курорті



