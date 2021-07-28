Відома актриса Ольга Куриленко показала себе на прогулянці по незвіданій Франції
Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко в підлітковому віці покинула Україну і стала пробувати себе в якості моделі. Але підкорювати подіуми красуні було не судилося, адже красуня прославилася як актриса завдяки картині "Париж, я тебе люблю". Після цього дівчина знялася в багатьох картинах, але найбільше відома по фільму про Джеймса Бонда "Квант милосердя", де стала дівчиною агента 007.
Актриса продовжує зніматися в кіно, а також веде Instagram, де ділиться всім цікавим. На новому фото, яку красуня опублікувала в блозі, Ольга була в міні-сукні, капелюшку і сумкою. Дівчина стояла в храмі, посміхаючись на тлі древніх стін.
"Кожне село у Франції має свою чарівність", - написала Ольга.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Оля привіт з Росії! Ми тебе любимо)", "красива, що за Церква", "Орган крутий", " у вас є своя особлива краса.
Так що я не бачу жодного міста у Франції.
Я дивлюся тільки на тебе, а моє серце вже у Франції", "так, але не витримує порівняння з італійськими селами".
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