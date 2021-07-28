Відома співачка Альбіна Джанабаєва показала цікаве відео в соцмережі, і спантеличила шанувальників
Як повідомляє Politeka.net, відома російська артистка Альбіна Джанабаєва, яка починала свою кар'єру в групі "ВІА Гра", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу дивовижне і навіть "небезпечне" відео, на якому постала в абсолютно новому образі.
У ролику, який був знятий пізно ввечері в цікавій локації просто неба, Альбіна з'явилася, стоячи біля розкішного автомобіля, а навколо неї клубочиться густий дим. Серед усього цього можна помітити, що співачка позує в довгій синій сукні закритого типу, її волосся зібране в строгу зачіску, а на обличчі яскравий макіяж і загадковий вигляд. При цьому вона робить цікаві рухи, виконуючи якийсь дивовижний танець.
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У підписі до відео Джанабаєва написала: "Коли задимило під капотом, а ти вже зробила все можливе... і дверима грюкнула, і по колесу постукала... залишається одне!".
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