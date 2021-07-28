Супермодель Алла Костромічова поділилася результатами нової незвичайної фотосесії в чарівному образі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська модель Алла Костромічова, яка підкорила світові подіуми і глянці, а також була експертом шоу "Супер топ-модель по-українськи", часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в соцмережу кадри з нової фотосесії, на яких постала в цікавому образі.

Як видно, на знімках Алла відображена в локації з різним освітленням – більш світлим і більш темним. Перед камерою модель з'явилася в легкій білій сукні цікавої фактури, яке красиво підкреслило ідеальні пропорції тіла, а Свій образ вона доповнила кремовими човниками на шпильці і модною сумочкою. Волосся красуні в елегантну зачіску, а на обличчі акуратний макіяж. На одному зі знімків Алла вмостилася в кріслі і задерла стрункі ноги.

У підписі до фото Костромічова написала: "Мені здається, суть позитивного мислення в тому, щоб в будь-якому стані знаходити ресурс. Навіть якщо це втома, заздрість або злість. Вчора була просто купа питань про те як жити, якщо всі показники на нулі. Дно існує саме для того, щоб від нього можна було відштовхнутися. Впадати в сумняшку немає ніякого сенсу - це глухий кут, ниття і перекладання відповідальності, мовляв, шкодуйте мене і рятуйте".

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