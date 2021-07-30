Співачка Оля Полякова за словом в кишеню не лізе - зірка дала жорстку відсіч хейтерам

Так, 37-річна артистка зараз знаходиться на півдні Франції. У своїх "сторіз" в Instagram Полякова показала прогулянку по Ніцці зі своєю старшою дочкою Машею, передає Politeka.net.

"Ми з Марусею зробили шопінг, купили капелюхи, сукні та костюми і йдемо подивитися на сучасне мистецтво", - оголосила співачка, а на наступних кадрах влаштувала українцям розгін.

"Друзі, читаю ваші коментарі і душа радіє. Поки вам буде справа до чужих ци*ьок і чужих дітей, ви не будете жити своїм повноцінним життям. З любов'ю, Оля Полякова", - сказала вона.

Мабуть, таким чином Полякова відреагувала на масовий хейт, що посипався на її сім'ю після того, як в Мережі показали кадри з першого концерту Маші. Дівчина пробує свої сили в співочій кар'єрі. Під час виступу зі своєю групою "ШВИ" вона виконала матірну пісню. Її мама при цьому знімала процес і посміхалася. Більш того, Полякова похвалила дочку, виклавши фргаменти у себе в Instagram.

Трохи пізніше співачка зробила ще один пост:

"Я витримаю будь хейт і критику..., мені пох..., але подумайте про наших дітей і підлітків, ви ж, су*а, їх теж не шкодуєте, адже самі ейжистські й бодішеймерські коменти надходять від жінок!!! Що треба мати в голові, щоб писати підлітку ти жирна, страшна і тд...",- обурювалася тоді Полякова.

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