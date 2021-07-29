Відома українська артистка балету, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар зворушила ніжним фото

Прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка Катерина Кухар поділилася з шанувальниками красивим фото, яке підписала дуже загадково, пише Politeka.net.

У stories в своєму Instagram заслужена артистка України Катерина Кухар опублікувала ніжне фото навпроти сонця. Жінка була у довгому легкому платті, яке красиво розвивалося.

"А якщо чесно, нам разом не місце, ти ж знаєш сам…", - загадково написала Кухар.

Кому присвячені ці слова, сказати важко. Нагадаємо, що Кухар заміжня за артистом балету Олександром Стояновим. Вони виховують двох дітей - сина Тимура та донечку Настю.

Балетом Катерина Кухар почала займатися з п'яти років. її відвели до Палацу піонерів на секцію спортивної гімнастики, але вже після першого тренування перевели до балетного гуртка.

Зауважимо, що широко відомою Катерина Кухар стала завдяки телевізійному шоу "Танці з зірками". Прима-балерина Національної опери зарекомендувала себе як вимогливий і об’єктивний член журі, чим і привернула увагу шанувальників танцювального шоу. До того ж, Катерина керує балетною трупою "KievBallet", яка налічує близько 30 артистів, що гастролюють у таких країнах як Франція, Польща, Бельгія, США.

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А ще Politeka повідомляла, що Кухар з "Танців з зірками" в оточенні юних балерин розповіла про свою мету: "Відчуваю божевільну відповідальність".