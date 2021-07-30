Дружина відомого хореографа Влади Ями Лілія розповіла, що мріють з чоловіком про другу дитину
Лілія та Влад Яма разом вже більше 10 років, однак одружилися лише сім років тому, у 2015. Пара виховує спільного сина Леона, якого довго не показували шанувальникам. Зараз блогерка Лілія розповіла, що вони мріють про другу дитину, пише Politeka.net.
У своєму Instagram Лілія Яма влаштувала фанатам рубрику "Питання-відповідь". Жінка чесно відповідала шанувальникам на питання, які їх цікавили. Найбільше користувачів мережі хвилювала реакція Влада Ями на звістку про першу вагітність дружини.
"Він злякався! Бо я, як бешена і щаслива, вискочила з туалету)))", - відповіла Лілія Яма.
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Фанати побажали блогерці ще й дочку.
"Ви дуже гарна пара з Владом! Дочку Вам бажаю)", - написали шанувальники.
Раніше Politeka писала, що дружина Влада Ями з "Танців з зірками" без сорому показала ідеальні вигини: "Що я даремно лупашу в залі?".
Нагадаємо, що дружина Влада Ями з "Танців з зірками" в занадто маленькому бікіні поніжилася на сонці: гарячі фото.
А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танців з зірками" розкрив несподіваний секрет дружини, поки та була в душі: "І це не єдина перевага".