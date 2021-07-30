Відома українська попспівачка Анастасія Приходько поділилася міркуваннями про зовнішній вигляд світових зірок

34-річна заслужена артистка України Анастасія Приходько, яка у 2018 році заявила, що йде зі сцени, активно ділиться особистим життям у соціальних мережах, пише Politeka.net.

Так, цього разу зірка у своєму Instagram опублікувала серію фото зірок зі світовим ім’ям, які в повсякденому житті виходять у світ у комфортному для них одязі.

Приходько поділилася світлинами Камерон Діаз, Анджеліни Джолі, Адель, Вікторії Бекхем, Леонарда Ді Карпіо, Кіану Рівза, Дженніфер Лопес та інших американських акторів.

Як бачимо, знаменитості просто виходять на прогулянки з дітьми чи друзями у зручному одязі, без макіяжу, не приховуючи своїх недоліків.

Приходько поділилася з шанувальками, що справді не розуміє, чому за таких "простий" вигляд українських зірок відразу стали б засуджувати.

"Це Камерон Діаз! Як ви розумієте, грошей у неї дуже багато! Вона давно не знімається в кіно, бо просто не хоче. І вона в такому нормальному вигляді гуляє з дочкою! Чому в нас, якщо так артист гуляє, все – він зразу нищий. Хоть вбий не розумію", - пише Приходько.

Раніше Politeka писала, що Приходько в купальнику з вирізами вразила фігурою після пологів: "Як бути багатодітною мамою і такою...".

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в коротеньких шортах розбурхала зовнішнім виглядом після дня народження: кадри з відпочинку.

А ще Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі змінила стиль, похвалившись фігурою в брючному костюмі: "Добре змінилася".