Син відомої української співачки Софії Ротару, Руслан Євдокименко, вирушив на відпочинок за кордон, і ділиться яскравими кадрами з курорту
Руслан Євдокименко народився в шлюбі української легенди Софії Ротару і музиканта Анатолія Євдокименка у 1970 році, передає Politeka.net. Це єдина дитина подружжя.
Чоловік української знаменитості помер у 2002 році. Так, Син Руслан став єдиною опорою Ротару. Син був з матір'ю в найважчий період її життя - після смерті батька. Чоловік не тільки підтримував співачку, але і змушував її працювати, і таким чином, прийти до тями.
Зараз Руслан також займається справами матері, і знаходить час на відпочинок.
Нещодавно стало відомо, що Євдокименко вирушив до Італії. Син Ротару поділився яскравими кадрами з відпочинку. Зокрема, у своїх сторіс він подражнив українців італійськими стравами.
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На кадрах Руслан показав підсмажені стейки, і пляшку вина. А пізніше похвалився й апетитним десертом.
Такі смаколики Руслан їв на ніч.
"Пізня вечеря... Солодких снів", - написав син Ротару.
Зазначимо, раніше син Ротару опублікував фото з матір'ю, поставивши геолокацію"Бориспіль". Користувачі Мережі були заінтриговані, куди вирішила відправитися сім'я, засипавши їх відповідними повідомленнями.
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