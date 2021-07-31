Відома і популярна артистка Тіна Кароль здивувала поведінкою на зйомках з Даном Баланом

На зйомках шоу "Голос" Тіна і Дан підняли багато шуму через те, що пара часто кокетувала і мило перемовлялася один з одним, підігріваючи тим самим інтерес до своїх відносин. Причому після завершення сезону зірки ніяк не контактували, лише пару раз засвітилися на публіці.

Після цього в мережі почали бурхливо з'ясовувати правду, які стосунки Тіна і Дана пов'язували. Цілком очікувано, це була лише сценічна картинка з фліртом, просувається творцями шоу для більшого інтересу. Через це артистів нерідко критикували.

Тим не менш, шанувальники пари все ще залишилися, і вони показують на спеціальних роликах нібито непідробні емоції зірок:

"Ревнощі" - пишуть під роликом з Кароль і Даном.

Фанати висловили свою думку:

"Ревнива Тіна моя улюблена; Така милашка не можу😂; така красива дівчинка, Тиночка ти краще за всіх; Ну видно ж ревнощі , вона б її там задушила 😂; які ревнощі! Тіна віддає чоловіків без бою!😂 Приклад тому її пісня "ти відпусти серце його, він не вартий того"❤ ❤ ️вона пішла в одну мить, дізнавшись про зраду від людини, яку сильно любила 😂 а тут, гра на публіку!😂; Тіна прям левиця, за Дана готова була порвати🔥Катєчка чуть в обморок не впала від питання🤣».

Нагадавши, Кароль під час концерту відібрала телефон у шанувальника: "яка ж Тіна...".

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