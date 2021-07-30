Фіналістка "Голосу країни" Юлія Тимочко, яка в підсумку програла Сергію Лазановському, представила авторський хіт
Як повідомляє Politeka.net, учасниця вокального шоу "Голос країни" Юлія Тимочко, яка у фіналі програла молодому артисту Сергію Лазановському, поділилася з шанувальниками в мережі, що збулася її мрія – вона представила свою першу сольну пісню.
У соцмережі Instagram Юлія спочатку анонсувала прем'єру на місцевій радіостанції в рідному Рівному, а потім вже розповіла про презентацію, виклавши своє фото в пості. Перший авторський сингл артистки називається "It's your time" - це балада в стилі соул.
"Пісня створена душею і серцем. Початок і створення її пов'язано з певними подіями і змінами в житті. Це було як натхнення, емоції, думки. Перше, таке дорогоцінне і особливе!",- поділилася Юлія.
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А шанувальники почали вітати співачку з її дебютом в коментарях: "Супер", "Добра, шкода не всі люди такі", "Успіхів, Юлія", "Юля, а чи буде сингл доступний в Спотифаї?", "Вже аплодую", "Вітаю, Юлечка!", "Вау, круто", "Нехай стане хітом!", "Вітаю!".
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