Старша дочка співачки Олі Полякової, Маша, веде активне творче життя, а також підкорює мережу новими роликами

16-річна дівчина пробує себе в якості співачки, а також активно веде сторінки в соцмережах, повідомляє Politeka.net.

Зокрема Марія поділилася жартівливим роликом у своєму "Тік Ток", і заодно похвалившись хоромами, в яких відпочиває з мамою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

До слова, зараз сімейство Полякових знаходиться на Лазурному березі у Франції в гостях на віллі у своєї подруги - мільйонерки Ніки Білоцерківської.

На віллі можна помітити фарфор і позолоту, а з вікна відкривався прекрасний вид на Середземне море.

На кадрах Маша показувала, як прокидається, чепуриться перед дзеркалом, п'є чай, і здійснює прогулянку по прекрасній природі.

"Не знаю, чи сподобається вам такий формат відео, але я дуже старалася", - написала Марія.

Кадри зібрали понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Дуже красиво", " все добре, але сильно награно, в камеру дивитися непотрібно і обличчя корчити. Будь просто природною...", "Мені здалося або тріщина в дзеркалі?", "Красиво!!! Головне без матів...", "Машунь - ти супер !!!", "Той момент, коли зовнішність і інтер'єр не співмірні", "ти дуже схожа на свою маму😍", "ти така красуня😍 😍 😍".

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