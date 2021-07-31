Відомий український репер, продюсер і чоловік Насті Каменських Потап засвітився на яскравому фото перед польотом
Артист цього літа має дуже насичений і складний графік, причому його подорожі, пов'язані з концертною діяльністю, рідко збігаються з концертами дружини. Саме тому пара досить рідко бачиться в насичені періоди.
Зараз у Потапа і Насті сезон виступів і вони знову роз'їхалися по різних містах. Все більше Селфі з зірками з'являється і у шанувальників, які помічають зірок в аеропорту, перед виступами або під час дороги додому.
Не так давно Потап засвітився в компанії чарівної дівчини, що працює стюардесою.
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"Доброго ранку і позитивного настрою бажаємо вам ☺ ось ще один з плюсів роботи. Знаменитостей зустрічаєш дуже часто 🤩 realpotap дякую за фото✈ була рада черговій зустрічі на борту ✈ ️ " - написала дівчина під новим постом.
Користувачі відразу відповіли:
"Вау!!!🔥 ; супер ❤️; красивий)) з концерту втомлений 😜; які щасливі😍 🔥; здається, зірка тут ти😍; та у вашій нелегкій роботі є дуже багато позитивного (нові знайомства, нові міста, країни❤; такі красиві😍; це жирний +; супер ❤️».
Раніше Politeka писала, що велелюбний Потап дозволив собі зайве в компанії красуні Астаф'євої: "шкода Настю, навіщо вона це терпить".
Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде розповіла про свою "біду" з шоу" Орел і решка": "два дні не можу...".
А ще Politeka повідомляла, що син і падчерка Потапа на відпочинку сполохали криками весь пляж, кадри того, що відбувається: "Мама...".