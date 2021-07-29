Українська співачка Тіна Кароль показала, з ким проводить час в Ісландії
Як пише Politeka.net, Тіна Кароль стала дуже популярною українською співачкою. Красуня нещодавно випустила новий міні-альбом" Красиво " і знялася в декількох кліпах. Зараз Тіна відпочиває в Ісландії і вирішила показати, як проходить її відпустка.
На фото, яке красуня залишила в Instagram, Тіна позувала разом з сином Веніаміном крупним планом. Кароль легенько поцілувала хлопчика, дивлячись в камеру.
На другому фото Тіна вже була одна і в червоній кофті. Красуня посміхалася, знімаючи себе на телефон.
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"Нарешті сяю", - підписала фотографію Кароль.
На ще одному сторіс Кароль показала досить незвичайний храм. Він опинився в центрі дуже високою вежею в центрі. Ця церква знаходиться в столиці Ісландії Рейк'явіку. Висота даної споруди становить 73 метри.
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