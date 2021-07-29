Відома українська співачка Джамала показала, як проводить час зі своєю рідною сестрою
Українська виконавиця та її сестра, Евеліна народилися в родині кримських татар, пише Politeka.net.
Джамала по можливості завжди ділиться кадрами проведення часу з сестрою. Так, у своєму Instagram співачка опублікувала відео, в якому обидві позують, сидячи на газоні і красиво співають. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)
"Турецька народна пісня Tanridam Deledim. Про кохання
Це моя любов - сестра Евеліна @evelinayucel
Сумна дочка Ані Лорак стривожила виглядом на батьківщині батька: "Софійка, все добре..."
Українцям вирішено роздати по 2 тисячі гривень: стало відомо, кому чекати грошей
Фіналіст "Холостячки" Тригубенко розповів про свою любов, світячись від щастя: "Мені не вистачає слів..."
48-річна Руслана на яхті заткнула за пояс Полякову і Гросу: "Сталевий прес тут тільки в однієї"
Цибульська приголомшила подробицями особистого життя: "Чоловік заплатив 10 тисяч доларів, щоб..."
Вона закінчила аспірантуру НМАУ ім. П. і. Чайковського по класу домри і зараз вже має свою дитячу академію @sunartacademy в Стамбулі.
Як ми розважаємося? У будь-якій незрозумілій ситуації - співаємо. Навіть коли на вулиці + 41 ° 😂", - підписала кадри Джамала.
За чотири години пост зібрав понад 30 тисяч переглядів і багато коментарів. Деякі зізнавалися, що обидві довели їх до мурашок.
"Складна пісня❤️", " Джамала і турецька пісня - це найкраще поєднання😍 😍 😍", " який у Евеліни чудовий голос❤️", " шалено красиво 😍 ви з Евеліною чудові ❤ ️ мурашки!!😍 ", "Тільки думала, чи є у Джамали концерти в Туреччині. І тут такий чарівний сюрприз ❤️", " як чудово звучить 😍 неймовірно 🔥 дякую👏", - написали шанувальники.
Нагадаємо, Джамала похвалилася підрослими дітьми і коханим чоловіком
А ще Politeka писала, що мокра Джамала в бікіні влаштувала дефіле на пляжі, вразивши формами
Також Politeka повідомляла, що Джамала відтягнула декольте і показала, що сховала під сукнею: гарячі кадри