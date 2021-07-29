Відома українська співачка Джамала показала, як проводить час зі своєю рідною сестрою

Українська виконавиця та її сестра, Евеліна народилися в родині кримських татар, пише Politeka.net.

Джамала по можливості завжди ділиться кадрами проведення часу з сестрою. Так, у своєму Instagram співачка опублікувала відео, в якому обидві позують, сидячи на газоні і красиво співають. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

"Турецька народна пісня Tanridam Deledim. Про кохання

Це моя любов - сестра Евеліна @evelinayucel

Вона закінчила аспірантуру НМАУ ім. П. і. Чайковського по класу домри і зараз вже має свою дитячу академію @sunartacademy в Стамбулі.

Як ми розважаємося? У будь-якій незрозумілій ситуації - співаємо. Навіть коли на вулиці + 41 ° 😂", - підписала кадри Джамала.

За чотири години пост зібрав понад 30 тисяч переглядів і багато коментарів. Деякі зізнавалися, що обидві довели їх до мурашок.

"Складна пісня❤️", " Джамала і турецька пісня - це найкраще поєднання😍 😍 😍", " який у Евеліни чудовий голос❤️", " шалено красиво 😍 ви з Евеліною чудові ❤ ️ мурашки!!😍 ", "Тільки думала, чи є у Джамали концерти в Туреччині. І тут такий чарівний сюрприз ❤️", " як чудово звучить 😍 неймовірно 🔥 дякую👏", - написали шанувальники.

Нагадаємо, Джамала похвалилася підрослими дітьми і коханим чоловіком

А ще Politeka писала, що мокра Джамала в бікіні влаштувала дефіле на пляжі, вразивши формами

Також Politeka повідомляла, що Джамала відтягнула декольте і показала, що сховала під сукнею: гарячі кадри