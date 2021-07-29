Співачка Наталія Могилевська розсмішила українців новим відео

Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є популярною вітчизняною співачкою. Зараз красуня зайнята проектом" Співають всі " і вирішила показати як розважається з ведучим бекстейджу Ванею Расселом. Відео Наталя опублікувала в Instagram.

На кадрах Могилевська позувала в Білій напівпрозорій сукні та босоніжках. Поруч стояв Рассел в шортах, футболці і сорочці. Наталя загравала до Вані, роблячи йому масаж.

"Ваня Рассел щось приховує від нас", - написала Наташа.

Фанати відразу почали ставити лайки і писати коментарі:

"І для чого це все?", "Як поруч з вами можна зберігати спокій?", "Я і молодший брат", "Ох ці бабусі", "Ви вогонь", "Наряд у вас клас", "милі такі", "Лапуля, красотуля", "відмінного настрою", "Наталія Алексєєва, ви приголомшлива", "Ось це парочка".

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