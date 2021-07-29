Українська співачка Ані Лорак продовжує спекотну відпустку на курорті разом з дочкою і близькими

Як можна помітити останнім часом, цього року Ані Лорак часто подорожує. Яскрава відпустка в Туреччині до цього, а також вельми розкішний відпочинок на Мальдівах запам'ятався фанатам завдяки цілій серії публікацій, якими Кароліна поділилася в Instagram.

Зараз зірка полетіла в нову подорож. На цей раз зірка вирушила до Туреччини разом з дочкою, де встигла підкорити яскравою зовнішністю в дизайнерських купальниках. Схудла зірка не соромиться показувати, в якій прекрасній формі вона знаходиться

У Бодрумі ані розташувалася в розкішному п'ятизірковому готелі, розташованому на березі моря, тому пляжних кадрів стало ще більше. Тепер зірка в розділі Сторі публікує яскраві кадри.

У чорному купальнику на маленьких завязочках зірка покрутилася перед об'єктивом і показала значне декольте з вельми пікантного ракурсу.

Нагадавши, 10-річна дочка Ані Лорак показала, хто ще живе разом з ними, домашні кадри

А ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак у спортивках хвалилася фігурою, заткнувши за пояс 20-річних

Також Politeka писала, що Лорак у сукні з декольте змусила серця чоловіків битися швидше