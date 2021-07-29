Українська співачка Ані Лорак продовжує спекотну відпустку на курорті разом з дочкою і близькими
Як можна помітити останнім часом, цього року Ані Лорак часто подорожує. Яскрава відпустка в Туреччині до цього, а також вельми розкішний відпочинок на Мальдівах запам'ятався фанатам завдяки цілій серії публікацій, якими Кароліна поділилася в Instagram.
Зараз зірка полетіла в нову подорож. На цей раз зірка вирушила до Туреччини разом з дочкою, де встигла підкорити яскравою зовнішністю в дизайнерських купальниках. Схудла зірка не соромиться показувати, в якій прекрасній формі вона знаходиться
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У Бодрумі ані розташувалася в розкішному п'ятизірковому готелі, розташованому на березі моря, тому пляжних кадрів стало ще більше. Тепер зірка в розділі Сторі публікує яскраві кадри.
У чорному купальнику на маленьких завязочках зірка покрутилася перед об'єктивом і показала значне декольте з вельми пікантного ракурсу.
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