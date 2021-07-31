Фанати відкопали в мережі архівне фото співачки Таюне, яку називають таємною дружиною Олега Винника

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник ретельно приховує від шанувальників своє особисте життя. Однак, в мережі фанати вже з'ясували, що "таємною дружиною" артиста є його бек-вокалістка Таюне (Таїсія Сватко). Нещодавно на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій співачці, опублікували її архівне чорно-біле фото.

На знімку видно ще зовсім юне обличчя Таюне, вона Міли посміхається, але не дивиться в камеру. Тут майбутня "дружина" Винника ще зовсім юна і нікому не відома.

У підписі до кадру написали: "Якби мене попросили показати найчарівнішого ангела у світі, я просто назвала її ім'я... дізналися?". Користувачі тут же почали обговорювати архівне фото, засинаючи Таїсію компліментами в коментарях: "Таюне – це любов", "Наша улюблена квіточка Таюне", "Наша улюблена принцеса", "Наша квітка Таюне, люблю її", "Так, наше сонечко, квіточка", "Красуня".

Нагадаємо, "Дружина" Олега Винника повеселилася на відпочинку, в мережі з'явилися фото: "Робить пожежу".

Як повідомляла Politeka, "Таємна дружина" Олега Винника, про яку він не розповідає, засвітила фігуру у всій красі: "Квіточка".

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