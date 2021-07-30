Українська актриса Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", показала себе в гарячому образі
Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко є популярною українською актрисою. Красуня виступає в" Дизель шоу", резидентом якого є. На сторінці проекту показали нове фото дівчини і поділилися рецептом.
На фото Булітко позувала в червоній сукні, під якою можна побачити мереживну білизну. Дівчина в руках тримала болгарський перець, жонглюючи ним. Фото було зроблено на кухні, що додало перчинки.
"Фірмова окрошка на квасі від Вікторії Булітко
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Вікторія Булітко @bulitka запевняє, що її фірмову окрошку на хлібному квасі зможе повторити кожен, адже рецепт дуже нехитрий. Актриса каже, що окрошка - це те ж олів'є, але тільки зі свіжими огірками і квасом. І без горошку!
Для цієї страви вам знадобляться: 300 г вареної ковбаси, 400 г картоплі, 300 г свіжих огірків, 200 г редису, 3 варених яйця, петрушка, кріп і цибуля, сметана і спеції за смаком. Ну і 1,5 літра хлібного квасу.
Все дрібно нарізати, перемішати і залити охолодженим квасом, посолити і поперчити за смаком. Поставити окрошку в холодильник на годину, потім подавати до столу, обов'язково зі свіжою сметаною!",- написано було під фото.
Вікторія відразу відповіла під фото:"але, червону їжу я люблю більше".
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"З м'ясом спробуйте", "потрібно буде спробувати", " Я теж так готую. Дуже смачно", "солодко виглядаєш, красуня", "повинно бути дуже смачно".
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