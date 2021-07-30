Українська актриса Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", показала себе в гарячому образі

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко є популярною українською актрисою. Красуня виступає в" Дизель шоу", резидентом якого є. На сторінці проекту показали нове фото дівчини і поділилися рецептом.

Вікторія Булітко, "Дизель шоу"

На фото Булітко позувала в червоній сукні, під якою можна побачити мереживну білизну. Дівчина в руках тримала болгарський перець, жонглюючи ним. Фото було зроблено на кухні, що додало перчинки.

"Фірмова окрошка на квасі від Вікторії Булітко

Популярні новини зараз

Сумна дочка Ані Лорак стривожила виглядом на батьківщині батька: "Софійка, все добре..."

Пожежі в Туреччині дісталися курортів, відпочиваючих евакуюють: що відомо про українців

У київському ТРЦ прогримів вибух: кадри з місця події

Трагедія у Дмитра Комарова, ведучий "Світ навиворіт" втратив дорогу людину: "Він - один з кращих..."

Дочка Пугачової Орбакайте вразила образом в обтягуючій сукні і шкірі: "З віком все..."
Показати ще

Вікторія Булітко @bulitka запевняє, що її фірмову окрошку на хлібному квасі зможе повторити кожен, адже рецепт дуже нехитрий. Актриса каже, що окрошка - це те ж олів'є, але тільки зі свіжими огірками і квасом. І без горошку!

Для цієї страви вам знадобляться: 300 г вареної ковбаси, 400 г картоплі, 300 г свіжих огірків, 200 г редису, 3 варених яйця, петрушка, кріп і цибуля, сметана і спеції за смаком. Ну і 1,5 літра хлібного квасу.

Все дрібно нарізати, перемішати і залити охолодженим квасом, посолити і поперчити за смаком. Поставити окрошку в холодильник на годину, потім подавати до столу, обов'язково зі свіжою сметаною!",- написано було під фото.

Вікторія відразу відповіла під фото:"але, червону їжу я люблю більше".

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"З м'ясом спробуйте", "потрібно буде спробувати", " Я теж так готую. Дуже смачно", "солодко виглядаєш, красуня", "повинно бути дуже смачно".

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" після постільної фото вразила одкровенням про службовий роман

А ще Politeka повідомляла, що зірку "Дизель шоу" застукали в ліжку з одруженим колегою

Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" засвітила розваги з дружиною Крутоголова біля басейну