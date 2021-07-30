У мережі показали яскраве фото співачка Наталії Могилевської і розкрили несподівані факти про неї

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Наталія Могилевська, яка часто займається схудненням, нещодавно оголосила, що стала головною суддею нового масштабного шоу "Співають всі". На сторінці проекту в Instagram опублікували яскраве фото зірки, а в підписі до нього розкрили цікаві факти про неї.

Як видно, на сімці Наталя відображена в студії шоу, вона присіла в цікавій позі прямо на сцені. Перед камерою зірка з'явилася в сміливій бежевій мінісукні, поверх цього накинула масивний чорний піджак з рясним декором. Цей наряд красиво підкреслив стрункі ноги співачки в стильних босоніжках. її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото йдеться: "ТОП-7 цікавих фактів про Наталію Могилевську: 1. Лідер зоряної сотні масштабного шоу "Співають всі!". 2. Перший 3D кліп в історії української музики був знятий на хіт співачки "Місяць". 3. Брала участь в гіпершоу "МАСКА" в образі Махаона. 4. Вміє вишивати хрестиком. 5. Засновниця Школи талантів. 6. Відкрила артистів і допомогла початківцям, які стали справжніми зірками – Макс Барських, MONATIK, група Quest Pistols, TARABAROVA та інші. 7. Знак Зодіаку Наталії - Лев. А це означає, що бути харизматичним лідером їй судилося за астрологічною природою!".

Користувачі відразу почали коментувати нове фото Могилевської: "Крутий лідер сотні", "О, новий приклад закидання ноги", "Красуня", "Краща", "Шикарна", "Наша найкраща", "Просто неймовірна", "Красива".

Нагадаємо, З'ясувалося, як по-справжньому звуть Могилевську, Каменських та інших зірок українського шоубізу: "На Жмурі далеко не заїдеш".

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