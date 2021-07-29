Відома актриса Анна Саліванчук заговорила про те, як отримати задоволення від життя

Відома актриса Анна Саліванчук намагається вести свій профіль в Instagram не так, як інші блогери. Зірка бажає виділитися не тільки яскравими кадрами з модних фотосесій, але ще і темами які піднімаються під її постами.

Нерідко Анна обговорює важливі для неї питання. Продемонстрував серію фото, на яких вона виблискує в рожевому костюмі з білою мереживною майкою, Саліванчук розповіла про задоволення, яке слід отримувати від життя:

"А я просто хочу жити! Отримувати задоволення від життя! Я не хочу нікому нічого доводити, переконувати і виправдовувати очікування. Не хочу витрачати час на спілкування з тими, хто мені неприємний, з людьми, які мене не розуміють, і намагатися достукатися до них. Мені ніколи! Я хочу жити своїм сьогоденням.

Радіти кожному моменту, кожній посмішці своїх дітей або простого перехожого, кожному дню, незалежно від того, сонячний він чи дощовий. Кожній хвилині, проведеній зі своєю сім'єю або на сцені перед глядачем! Це все моє і для мене. А тому найкраще, що могло зі мною статися» - написала Анна.

Фанати були в захваті: "соглас згодна; яка розкішна красуня; дуже правильно сказано! І дуже гарно виглядаєте❤️🔥; шикарний образ🌸; згодна на всі 100👏; справжня жінка-красуня, ікона стилю; Богиня!🤩 ; так повинна виглядати кожна жінка планети!!! Анна, ви молодець; Ганнуся, дуже вас прошу не худніть! Ви така класна і гармонійна в своєму тілі. Набридли вже одні кістки в моді".

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