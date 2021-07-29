Українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе в новому гарячому образі

Як пише Politeka.net, Даша Трегубова не тільки телеведуча, а й успішна актриса, яка навіть грала в театрі. А ще зірка веде Instagram, де за нею стежать десятки тисяч українців. Красуня не соромиться себе показати, влаштовуючи пікантні фотосесії.

Цей раз не став винятком, адже Даша з'явилася без одягу і білизни. Красуня стояла перед дзеркалом, прикриваючись пальто. Дівчину не бентежило, що у відображенні можна побачити сідниці, які виявилися зовсім не прикриті.

"Моя подруга каже, що я лінива ж... і давно нічого не пишу в Instagram. Мені є чим виправдатися, чесно)) і так, обіцяю днями нові прекрасні вірші в Даша читає. А поки-прекрасні високохудожні фото", - написала Даша.

Фанати, включаючи сина Софії Ротару, поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ох"," як я чекала"," і правда високохудожнє", " Дар від вітру-свобода, мрія. Дар від сонця-любити нескінченно. У небесах народилася Краса, втілена в жінці вічно", " шикарна! Браво! Дуже стильно і красиво! Молодець! Дуже сміливо","як пережити таку красу".

Нагадаємо, Трегубова з "Х-Фактора" нагадала про себе пікантним фото в купальнику

А ще Politeka писала, що зірка "Х-фактора" Трегубова блиснула ніжками в романтичному вбранні для недільного вечора

Також Politeka повідомляла, що Трегубова з "Х-Фактора" в яскравому міні влаштувала дефіле прямо на вулиці



