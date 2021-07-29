Відома співачка Анастасія Приходько поділилася цікавими думками

Артистка з 2013 року одружена з бізнесменом, Олександром, передає Politeka.net. У пари троє дітей - дочка Анастасії від першого шлюбу, Нанна, і сини від другого - Гордій і Лука.

Зірка не втомлюється зізнаватися в коханні чоловікові в соцмережах, хоча той веде непублічний спосіб життя.

Цього ж разу співачка здивувала цікавим постом, в якому розповіла, які емоції переживає, коли дивиться старі фільми.

"Проридати піввечора. Перестати вірити в любов. Вирішити, що всі мужики козли. І знову повірити в любов до кінця фільму😅 кожен з них гідний перегляду. З нових нічого немає, пройшлася по-старенькому. Може ви щось порадите з останніх новинок?",- написала артистка, видавши список фільмів таких, як "Титанік","Солодкий листопад","Привид" та інших.

"Вгадаєте мій улюблений фільм з цього списку?",- написала Приходько.

Примітно, що зірка підкріпила запис фото, на якому позувала в топі і спідниці тілесного кольору. Співачка лежала на піску, виблискуючи своїм татуюванням сови.

За півгодини пост зібрав понад 500 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі гадали, який же фільм в артистки найулюбленіший.

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