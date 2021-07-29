Відома українська актриса Ольга Сумська опублікувала пам'ятний і значимий кадр з 2002 року

Актриса театру і кіно Ольга Сумська поділилася яскравим фото – спогадом з 2002 року, коли вона була вагітна своєю старшою дочкою. Зірка, що запам'яталася всім, як красуня Роксолана з відомого фільму, виглядала вельми ніжно і зворушливо.

Шанувальники не змогли пройти повз чуттєвого кадру, на якому Ольга сяяла з одним рожевим фатином в руках.

Таким чином зірці вдалося уникнути зайвої відвертості і підкреслити привабливість. Округлий живіт артистка не стала ховати, він став центральною фігурою її образу.

"2002 рік ... вагітна Анею @annborisyuk ❤ ️" - написала Ольга.

Ось що пишуть шанувальники:

"Яка прекрасна; Красива до неможливості...❤ ; З Анечкою стали схожі😍; Боже, зовсім не змінилася; сміливе фото для 2002года🔥, ви напевно перша актриса, яка відчуває прогрес часу👏 😍; красуня час береже вашу молодість і красу; дуже красиво😍; справжня і природна ❤».

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