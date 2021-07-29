Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала себе під час відпочинку

Як пише Politeka.net, Сніжана і Сергій одружувалися більше 10 років тому. У пари були проблеми через зради музиканта, але зараз сім'я все владнала і насолоджується один одним. Сніжана, як і Сергій, активно веде Instagram, де ділиться з українцями своїми думками.

На новому фото Світлана здалася в міні-топі і лосинах. Красуня сиділа біля вікна, закривши очі і повернувши голову від камери. Бабкіна релаксувала, відновлюючись після поїзда за допомогою йоги.

"Покращую якість свого життя після тривалого поїзда

Йога-це мій порятунок ось уже 7 років

Що мені дає / дала ЙОГА:

Уникла операцію на шиї (після падіння був розрив зв'язок і сухожиль, рік ходила в нашийнику, постійні блокади, лікувальна фізкультура. Нічого не допомогло. Мене готували до операції... і тут ЙОГА, через пів року я викинула нашийник і забула цей страшний сон.",- написала Сніжана під фотографією.

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