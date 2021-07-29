Відомий український артист Віктор Павлик показав ніжний кадр з маленьким новонародженим сином від молодої дружини

Півтора місяці тому 55-річний артист вчетверте став батьком. Радісну новину він повідомив у себе в соціальних мережах, написавши вітальні слова. Тепер в профілі Віктора Павлика в Instagram періодично з'являються кадри з маленьким сином.

Цього разу чоловік показав, як дрімає, поки його маленький син Михайло лежить на його животі і міцно спить. До слова, Молода дружина чоловіка Катерина Репяхова часто показує кадри сімейного відпочинку і говорить про спільне життя.

Фанати відреагували на побачене по-своєму: "Здоров'я і щастя вашій родині; Милота❤️; миру і любові😍; Боже, як це мило❤️; Мої вітання ❤".

Для Катерини син Михайло став первістком, а для Віктора вже четвертою дитиною. У нього вже є син Олександр від першої дружини і дочка Христина від другої. Трагічно загинув 21-річний син співака від третьої дружини Павло, який 2 роки безрезультатно боровся з раком кісток.

Нагадавши, Молода дружина Віктора Павлика зізналася, що сталося з їх маленьким сином: «ми зробимо все...».

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