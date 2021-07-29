Телеведуча Лідія Таран показала себе і розповіла про заповіт

Як пише Politeka.net, Лідія Таран є популярною телеведучою, зіркою телеканалу 1 + 1. Красуня також активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото красуня позувала на яхті біля французького прапора. Дівчина була тепло одягнена, адже відпочивала на західному узбережжі Франції з дочкою.

"Почала писати заповіт нащадкам. Перший пункт позичила у класиків-

1. Завжди користуватися захисним кремом.

2. Завжди мати з собою якісний дощовик

3. Третій пункт ще не придумала. Але в додатку точно буде перелік місць, де спочатку непомітно згоряєш під легким бризом, як редисочка. А потім отримуєш штормівку, тому щільний океанічний вітер пронизує до кісток. Ідеальні місця для відпочинку - я вважаю. Хочу щоб мої нащадки теж їздили тільки туди", - написала Лідія.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня Лідія", "Люблю вас, Ліда, але чомусь багато чудових постів", "яка ти красива, Ліда".

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