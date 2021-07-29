Відома співачка Ані Лорак у день народження зізналася в коханні російському композитору Ігорю Крутому

Як повідомляє Politeka.net, відома українська Ані Лорак, яка в останні роки активно будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу свій кліп на пісню "Хіба ти любив", авторства Ігоря Крутого, а в підписі до публікації звернулася до композитора з приводу його дня народження.

"З Днем народження, дорогий маестро @igorkrutoy65! Здоров'я і нескінченного натхнення! Люблю і захоплююся! "Хіба ти любив" - одна з найулюбленіших композицій в моєму репертуарі, яка відображає всі фарби моєї душі. Геніальна музика @igorkrutoy65 і прекрасні слова @igor_nikolaev_music. Спасибі вам за цей шедевр!",- написала Лорак у підписі до кліпу, який для неї знімав режисер Алан Бадоєв.

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