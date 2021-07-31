Дочка зірки "Квартал 95" Олени Кравець, Маша, яка почала жити окремо від батьків ще в школі, продовжує радувати публіку "дорослими" кадрами

18-річна Маша, що рано почала самостійне життя, і відпочивати воліє з подружкою, ніж з сім'єю. Так, дівчина виставила нові "сторіз" у себе в Instagram, на яких постала на морі, передає Politeka.net. По всій видимості, вона знаходиться в Одесі, де так люблять відпочивати її рідні.

Дочка Кравець позувала в чорному купальнику, розбурхуючи уяву сміливими позами. Дівчина лежала на животі, відкривши погляду соковите декольте й інші пружні округлості. Цілком можливо, що її більш цнотлива і стримана в своїх образах мати не оцінить такого зухвалого прояву.

На інших кадрах Маша, розпустивши волосся, позувала в смугастій розстебнутій сорочці.

Крім того, вона засвітила номер, в якому живе з подругою. Швидше за все, дівчата збиралися на вечірній променад. Дочка Кравець причепурилася в шкіряний чорний піджак і білу майку під ним. Яскравий макіяж з помадою темного кольору доповнив її брутальний образ.

Нагадаємо, раніше Олена зізнавалася, що спочатку дуже переживала, даючи таку свободу старшій дочці. Але зараз вона спокійна та впевнена, що це відмінна можливість для підлітка правильно дорослішати і багато чому навчитися.

"Вона дуже швидко подорослішала і стала справжньою господинею. Це, дійсно, школа життя", - ділилася гумористка.

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