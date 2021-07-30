Популярну українську співачку Настю Каменських, яка весело потанцювала зі своїм чоловіком Потапом, запідозрили у вагітності

Як пише Politeka.net, 34-річна відома українська виконавиця Настя Каменських, яка стала відома як учасниця гурту "Потап і Настя", у 2019 році одружилася з репером Потапом (справжнє ім’я Олексій Потапенко). Зараз Настя активно розвиває сольну кар’єру під псевдонімом NK. Попри щільний графік, співачка часто радує шанувальників світлинами та відео у своєму Instagram.

Так, цього разу Настя опублікувала ніжне відео, де весело танцює із Потапом.

"Завтра у нас велика подія😋 як думаєш, яка!?", - загадково підписала публікацію Настя.

Шанувальники зіркової пари, які останнім часом активно обговорюють зовнішній вигляд Насті, а здебільшого стан її фігури та набір зайвої ваги, затято взялися писати свої припущення в коментарях. Багато хто думає, що зайву вагу Настя набрала через вагітність.

"Настя вагітна 😍", "Гендер паті 🙈", "У вас буде малюк?", "Річниця?", "У вас поповнення?)", "Дізнаєтеся стать дитини?", "Вагітна?", "Річниця весілля? 😃🙂💞", "Труси Потапа взяла поганяти, зачот", - пишуть фани.

Фанати зірки розділилися на два табори – одні переконані, що співачка при надії, а інші вважають, що "велика подія" – це річниця весілля.

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