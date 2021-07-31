Ведуча Леся Нікітюк збентежила новою порцією кадрів, зіткнувшись віч-на-віч з бурею, що несподівано почалася

Так, 33-річна зірка, яку всі пам'ятають і люблять за такими шоу, як "Орел і решка", "Хто зверху?" та "Lе маршрутка", опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Леся опинилася на Скляному Мосту в Києві разом із відомим блогером Євгеном Таллером. За словами ведучої, вони прийшли на якийсь спектакль-променад. Нікітюк постала в кадрі в смугастому біло-червоному топіку й джинсових міні-шортах. Спочатку все було добре, дівчина посміхалася і їла морозиво в стаканчику, як погода різко змінилася і піднявся ураганний вітер.

Захоплена шквалом зненацька Леся кричала в камеру: "Пішли, бл*ха, перший раз в житті на виставу! Х'юстон, у нас проблеми! Тут гроза! Поштовхи і сила вітру просто жесть! Женя, тримай мене за руку!".

Нікітюк увійшла в кураж, зробивши кілька кадрів у своїй саркастичній манері. Вони з блогером наділи дощовики і намагалися зберігати серйозні "міни".

"Пригоди наше все!!!", - підписані кадри.

"Хвилин 10 і пройде", - заспокоював товариш розпатлану Лесю.

На щастя, під час зйомок ніхто не постраждав.

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