Популярна українська співачка Настя Каменських опинилася в Туреччині, де зараз буяють пожежі

Як пише Politeka.net, 34-річна відома українська виконавиця Настя Каменських поділилася кадрами на своїй сторінці в Instagram. Співачка вирушила в країну, щоб виступити в одному з готелів. Крім роботи знайшла вона час і для розваг, незважаючи на ситуацію в Туреччині, яку охопили пожежі.

NK розмістила відео з пляжу, на якому вона розважається з подругами за відсутності чоловіка Потапа. Дівчата зображують рухи відомого танцю під трек Trap de Amarela.

Також Каменських поділилася ще кількома сторіс, знятими в Туреччині. Все навколо виглядає помаранчевим.

Нагадаємо, 28 липня через аномальну спеку (температура повітря піднялася вище 40 градусів) на півдні Туреччини спалахнули лісові пожежі. Полум'я швидко дісталося до туристичної провінції Анталья, де підібралося до готелів і житлових будинків.

Місцеві ЗМІ пишуть про чотирьох жертв. Українців серед загиблих немає.

Однак українські туристи опинилися в непростій ситуації. Через сильне задимлення перекриті багато доріг, і відпочиваючі не знають, як дістатися до аеропорту, щоб повернутися додому.

Раніше Politeka писала, що Потап зробив несподіване зізнання про дітей, Каменських пора готуватися: "почнемо з двох".

Нагадаємо, що Каменських без макіяжу заговорила про справжню прикрасу жінки: "ми красиві, коли...".

А ще Politeka повідомляла, що краща подруга Каменських розговорилася про життя після розлучення з Позитивом: "якщо обернутися назад...".