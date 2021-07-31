Режисер і креативний продюсер декількох сезонів "Голосу країни" Олег Боднарчук розкрив закулісні таємниці

41-річний Боднарчук розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі DOROTYE, чому більше не працює з Тіною Кароль і через що посварився зі Святославом Вакарчуком, екс-тренерами "Голосу".

Так, за словами продюсера, його погляди на роботу сильно відрізнялися від поглядів Кароль. Зокрема, він натякнув, що для Тіни, як "на війні всі засоби хороші", з чим він докорінно не згоден.

"На Голосі у неї купа дурних ідей була, завдання було одне - перемогти", - зазначив Боднарчук, розповівши про цікавий момент.

Один з підопічних Кароль співав Пісню про пісню Тараса Петриненка. На його подив, Тіна причепила до костюма виступаючого червоний мак, який, ясна річ, у всіх асоціюється з 8 Травня - Днем Перемоги над нацизмом. Продюсер заперечив Кароль, мовляв, до чого цей аксесуар, а вона відповіла йому "Мені треба". Боднарчук розцінив цей жест, як знак кому-то, за кого потрібно голосувати.

Що стосується Вакарчука, з ним у продюсера стався подібний конфлікт. У фіналі під час запису "щоденників", троє учасників зі своїми тренерами виступали у рояля, а Вакарчук зі своїм підопічним - у госпіталі.

"Ну що це таке?, - обурився Боднарчук. - Зрозуміло, це був 2015 рік. А потім я зрозумів, що це все... мутки".

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