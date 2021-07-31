Режисер і креативний продюсер декількох сезонів "Голосу країни" Олег Боднарчук невтішно відгукнувся про недавній виступ Тіни Кароль, за що був тут же "покараний" співачкою

Так, 41-річний Боднарчук в інтерв'ю на YouTube-каналі DOROTYE "розгромив" Кароль, назвавши її шоу на Atlas Weekend "збірною солянкою". При цьому він обмовився, що плагіатом все ж вважати її виступ не варто, так як багато артистів зараз "інтерпретують" по-своєму вже створене раніше.

"Там все збірне всіх шоу, які я тільки знав і бачив, - висловився Боднарчук, навівши приклади. За його думкою, змія, яку Тіна винесла на сцену, вже мелькала в виступах Брітні Спірс. Деякі елементи зустрічалися до цього у Ані Лорак в її шоу "Кароліна". А прийом, коли виступаючого показують на екрані з обробкою, вперше задіяла група U2 ще в 2000-х.

Кароль емоційно відреагувала на заяву режисера, з яким, до речі, припинила всіляку співпрацю після "Голосу" (за словами Боднарчука, розійшлися в поглядах щодо методів роботи). Один з фан-акаунтів співачки опублікував скрін з її відповіддю на "сторіз" з фрагментом випуску. Зірка обізвала режисера "виродком".

Боднарчук, судячи з усього, нітрохи не образився, а тільки посміявся, про що говорять смайлики, залишені ним на скрині з матеріалом зі ЗМІ про цей конфлікт.

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