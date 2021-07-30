Співачка Світлана Лобода гучно анонсувала своє повернення на Батьківщину, що викликало обурення в українців

Як пише Politeka.net, 38-річна популярна співачка Світлана Лобода, яка народилася в Києві, більше чотирьох років жила та працювала в Росії.

Однак зараз ексучасниця гурту "Віа гра" анонсувала, що збирається дати гучний концерт в Одесі, який відбудеться 14 серпня в в Ibiza Beach Club.

"Я так скучила! Обіцяю, вас чекає грандіозний вечір з жаркими танцями, улюбленими хітами і, звичайно, прем'єрами", - написала Лобода.

За словами організаторів концерту, попри захмарні ціни, усі білети майже продані. Ба більше, є інформація, що Лобода збирається влаштувати гастролі по цілій Україні.

Таку новину українці сприйняли дуже критично, вони обурені такою заявою Лободи.

"Так її ніхто і не чекає, може їхати назад", "Гроші заробить і поїде назад", " Ми не чекали а ви приперлися😂😂", " Її давно ніхто нечекає.їдь де була))", "Боже, яка "радість" для нас!!! Ми її не кликали. І без неї прекрасно себе почуваєм", "Яка "радість"(((", "А ми не заскучилися", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що нещодавно російський співак грузинського походження Валерій Меладзе виступав на фестивалі Atlas Weekend, що не дуже сподобалося публіці. Поява Меладзе на Atlas Weekend 2021 викликала обурення громадських організацій і вони відмовились брати участь у фестивалі на локації "Містечко ГО".

Раніше Politeka писала, що Лобода опинилася в гостях в Анатолія Анатоліча, в мережі обурюються: "Запитай у неї, чий Крим?".

Нагадаємо, що Лобода показала новонароджену дитину, повернувшись в Україну: "Захотілося знову...".

А ще Politeka повідомляла, що Лобода після чотирьох років мовчання дасть сольний концерт в Україні, ціни на квитки космічні: подробиці.