Телеведуча Маша Єфросиніна спробувала повторити рухи співачки Тіни Кароль

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль не так давно випустила кліп на пісню "Скандал". Ролик зібрав понад 17 тисяч лайків на Ютуб. Красуня в ролик вразила своєю гнучкістю і фізичною підготовкою. Телеведуча Маша Єфросиніна вирішила показати, як у неї вийшло виконавець з кліпу.

На кадрах, які Маша опублікувала у себе, спочатку була Тіна Кароль, яка задерла ногу. Після цього з'явилася Єфросиніна, яка повторила трюк. Але ось прибрати ногу без допомоги дівчина не змогла І засміялася.

"У знімальному павільйоні опівночі карета перетворюється на гарбуз...", - пожартувала Маша.

Фанати, включаючи Ольгу Сумську, поставили понад 33 тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка ж ви кумедна, харизматична, щира - ця енергія", "не погано навіть. Не кожна такий "скандал" може зафігачіти", "Маша, ви супер", "ви як хороше вино, з роками тільки гарнішаєте".

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