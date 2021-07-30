З'ясувалися цікава інформація про чоловіка Наді Дорофєєвої Дантесе, Насті Каменських, зірок "Квартал 95" та інших
Як пише Politeka.net, на сторінці " ЖВЛ " в Instagram вирішили розкрити деякі подробиці про українських зірок.
"Де народилися наші зірки?
Гортай стрічку і дізнавайся більше цікавих подробиць про минуле знаменитостей", - підписана була публікація.
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Як виявилося, Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, народився в Харкові. А ось Настя Каменських виявилася столичною красунею. Влад Яма, суддя "Танців з зірками", народився в Запоріжжі. Зірка" Квартал 95 " Олена Кравець народилася в Кривому Розі. А ось її колега Юрій Ткач родом з Дніпра. Оля Полякова розпочала свій життєвий шлях у Вінниці. А Святослав Вакарчук народився на Західній Україні-в Мукачеві.
Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:
"Цікаво дізнатися про зірок з села", "але Дантес не з Харкова", "про Олю Полякову давно вже знаю", "про Дантеса давно знаю, земляк".
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