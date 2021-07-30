Відома українська акторка, героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина написала соціальний пост

Як пише Politeka.net, нещодавно Ксенія Мішина розповіла шанувальникам про своє остаточне рішення розійтися з Олександром Еллертом, якого вона обрала на шоу "Холостячка" з-поміж 16 кандидатів.

Мішина зізналася, що за підсумками її минулого року могли б зняти драму. За словами актриси, вона занадто довго працювала зі своїми емоціями, вчилася прощати, любити і приймати любов. Але в один момент вона зрозуміла, що більше не може "зраджувати себе і свого сина". Так, після болісного розриву акторка написала соціальний пост у своєму Instagram.

Зірка порушила тему рабства та торгівлі людьми. Мішина розповіла, що такі жахливі речі відбуваються не тільки за кордоном, а й в Україні. Акторка зазначила, що за останні 30 років понад чверть мільйона українців постраждали від торгівлі людьми. Особисто вона донедавна нічого про це не знала. До зйомок серіалу "Зломовчання" Мішина не вірила, що таке можливо у 21 столітті.

"За два роки пандемії подібне стало відбуватися не тільки за кордоном, але і всередині України. Навіть з'явився такий термін як "внутрішнє рабство"! У це складно повірити, але це факт. Сьогодні, 30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. І це боротьба з реальним злом", - пише Ксенія Мішина.

Зірка розповіла, що є люди, які допоможуть реабілітуватися тим, хто пройшов через таке пекло й закликала берегти себе та своїх дітей.

Раніше Politeka писала, що сяюча Мішина і переможець "Танців з зірками" знову разом, про Еллерта ні слова: "Ну що...".

Нагадаємо, що Мішина після розриву з Еллертом обурила українців зізнанням про українську мову: "Мене обмежують...".

А ще Politeka повідомляла, що фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко нагрянув на нові зйомки з Мішиною: "Не переживай".