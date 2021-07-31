Юрій Горбунов показав, що чекало його на їх з Катею Осадчою ліжко

Як пише Politeka.net, Юрій і Катя одружувалися тільки в 2017 році. У пари вже є син Іван, а зараз сімейство чекає поповнення, адже Осадча знову вагітна. Але це не завадило їм з сином Іваном відправиться на відпочинок до Туреччини.

На нових сторіс, які Горбунов опублікував в Instagram, Юрій зайшов в спальню, показуючи що там відбувається. На великому ліжку можна побачити двох лебедів, які були прикрашені квітами.

"Лебеді, Лебеді, Лебеді... Лебеді любові", - наспівував Юрій.

Катя теж поділилася в своєму Instagram, як проводить час. Красуня позувала в легкій білій сукні, доповнивши образ капелюшком і окулярами.

"Літо 2021. Поки мама удвох", - написала Осадча.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви прекрасна", "Вау", "як завжди, неперевершена", "Ось як виглядає Доброго ранку".

Нагадаємо, Горбунов пожартував над вагітною Осадчою, яка притулилася до нього в море

А ще Politeka писала, що Горбунов з вагітною Осадчою покинули Україну, прихопивши з собою сина

Також Politeka повідомляла, що вагітна Осадча і Горбунов несподівано покинули Україну



