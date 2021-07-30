Учасник "Голосу країни" Микита Ломакін показав, як "перша дівчина" Олега Винника шукає його

Як повідомляє Politeka.net, відомий учасник "Голосу країни" Микита Ломакін поділився в мережі дивовижною історією про жінку, яка шукає Олега Винника, але навіщось прийшла до нього. У своєму Instagram він показав відео, на якому ця жінка ще й зі своєю мамою, розповідає про те, що Винник обіцяв з нею одружитися.

За словами Ломакіна, ці жінки раз на півроку з'являються біля порога телеканалу "М1" і шукають Олега Винника. Тепер вони простежили за Микитою до його будинку і почали чатувати, адже вирішили через нього передати послання Олегу Виннику.

"Одна з них клянеться, що вона перша дівчина Олега Винника, що він їй зробив пропозицію і морозиться. А друга її мама, тобто виходить "теща" Олега, якось так. І ніби як все норм, я сприйняв це як дуже міцну фанатську любов, але сьогодні... мені подзвонив господар квартири, яку я знімаю, І сказав, що мене шукають родичі. Я вийшов, і як виявилося, ці жінки простежили за мною, і стоять у мене під під'їздом", - розповів Ломакін у підписі до відео.

"Олег, прошу, відгукнися. Мені страшно виходити з дому", - додав Микита.

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