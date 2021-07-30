Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе під час догляду за садом
Як пише Politeka.net, Анастасія Кумейко є популярною українською співачкою та DJ. Красуня співала в групі Nikita, але після цього почала сольну кар'єру під псевдонімом NANA. Не забуває дівчина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото дівчина позувала в міні з бретельками під панчохи. Красуня залізла на сходи, щоб підрізати дерева секатором. При цьому дівчину не бентежило, що п'яту точку дуже добре знизу.
"З бур'янами ми розібралися, переходимо до дерев в саду.
Лобода урочисто оголосила про своє повернення в Україну і назвала дату зустрічі: "Я скучила"
Настя Каменських з подругами опинилася в охопленій вогнем Туреччині: лякаючі кадри
Молода дружина Віктора Павлика розповіла про важкі випробування в поїздці з сином: "Аномальна спека, ураган і..."
Суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво показав українцям, в кого закохався: "Прийшов час познайомити вас трохи ближче"
Фіналіст "Холостячки" Тригубенко розповів про свою любов, світячись від щастя: "Мені не вистачає слів..."
Спочатку я вирішила взяти все в свої руки, але потім згадала, що плід влади солодкий, а сам солодкий плід може бути з вадою", - написала Анастасія.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"О Боже, це незаконно", "Красиво", " Такого Прекрасного садівника викликати можна?", "А форми просто персик","Комбінезон у вас мадам, прикольний".
Нагадаємо, екс-Nikita Кумейко в сяючому ТОПі вразила глибиною декольте
Також Politeka повідомляла, що екс-Nikita Кумейко в "вогненних" лосинах і топіку показала натуральну красу
А ще Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко в сукні з паєтками розкрила запаморочливе декольте