Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе під час догляду за садом

Як пише Politeka.net, Анастасія Кумейко є популярною українською співачкою та DJ. Красуня співала в групі Nikita, але після цього почала сольну кар'єру під псевдонімом NANA. Не забуває дівчина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото дівчина позувала в міні з бретельками під панчохи. Красуня залізла на сходи, щоб підрізати дерева секатором. При цьому дівчину не бентежило, що п'яту точку дуже добре знизу.

"З бур'янами ми розібралися, переходимо до дерев в саду.

Спочатку я вирішила взяти все в свої руки, але потім згадала, що плід влади солодкий, а сам солодкий плід може бути з вадою", - написала Анастасія.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"О Боже, це незаконно", "Красиво", " Такого Прекрасного садівника викликати можна?", "А форми просто персик","Комбінезон у вас мадам, прикольний".

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