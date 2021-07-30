Учасник шоу "Холостячка", комік Андрій Рибак показав цікаві кадри в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, відомий гуморист і шоумен Андрій Рибак, який був яскравим учасником шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист здорово здивував фанатів, подарувавши кільце своїй дівчині Аліні.

У сторіс Андрій виклав відео, на якому попросив Аліну відшукати подарунок для неї. Після довгих пошуків і перекладання речей заповітна коробочка виявилася в руках у дівчини. Аліна повільно розпакувала подарунок і побачила, що коханий подарував їй кільце. "Це пропозиція руки і серця?", - ледь чутно запитує дівчина. "Ні", - коротко відповідає Андрій.

Також він показав фото руки коханої, з одягненим на середній палець кільцем. "Вона сказала так!",- пописав сторіс Рибак.

Незабаром після цього комік записав відео з авто, в якому розповів, що йому почали дзвонити родичі і питати, коли весілля.

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