Відома співачка Анастасія Приходько виклала в мережу чорно-білі архівні знімки з фотосесії 6-річної давності

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Анастасія Приходько не так давно приголомшила шанувальників, що народила третю дитину, адже свою вагітність вона ретельно приховувала. Тепер же у своєму Instagram показала кадри з фотосесії, які були зроблені після народження другої дитини – сина Гордія.

На чорно-білих знімках Настя виглядає молодше, але як ніби втомилася, при цьому можна помітити, що в той період вона була надмірно худий. На знімках артистка позує в сосновому лісі, перед камерою вона з'явилася в джинсах і чорному светрі. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Приходько написала: "Фейсбук нагадав. Фотосесія після народження Гордія. Є в цьому щось особливе, коли виникають перед очима живі спогади. Мене часто забирають в минуле запахи. Раннього ранку - коли ти йдеш до школи. Квітучих абрикос - значить скоро день народження. Запах літнього мокрого асфальту або після дощу відразу згадую, як дід одягав мені гумові чоботи і говорив, що я можу йти гуляти".

Нагадаємо, Приходько публічно принизили через знімок з келихом і одкровення про алкотерапію: "Відразу видно, що запійна".

Як повідомляла Politeka, Приходько заговорила про зради, усиновлення дитини і втечу з дому: "Так!".

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