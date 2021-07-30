Названо ім'я ще одного учасниця шоу "Танці з зірками", ним став актор Костянтин Войтенко

Як повідомляє Politeka.net, у команді зірок, які вийдуть на паркет головного танцювального проекту країни "Танці з зірками" поповнення – новий учасник заявив про себе. На сторінці в Instagram актор і шоумен Костя Войтенко опублікував кумедне відео, тим самим взявши естафету і підтвердивши свою участь в шоу.

У ролику Костя з'явився з густою бородою в образі чи то старця, чи то ченця. Він розмірковує про те, що зніматися в кіно добре, але завжди мріяв спробувати танцювати. У якийсь момент поруч з актором з'являються три персонажі, які передають артисту послання від Івана Люленова.

"Танці з зірками. Я приймаю #танциззіркаміchallenge від Івана Люленова і кидаю виклик @ k.a.d.n.A.y. зустрінемося на паркеті "Танців з зірками"!",- підписав кумедне відео Войтенко. Треба сказати, що багато друзів підтримали Костю в коментарях. Негайною була і реакція телеведучої Лесі Нікітюк, яка свого часу теж була учасницею танцювального шоу. Вона забавно написала:"Ойойойойой".

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