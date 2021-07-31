Знаменитий український співак Олег Винник святкує 48 років
Як повідомляє Politeka.net, Олег Винник користується величезною популярністю в Україні. Співак вже багато років підкорює прихильниць своєю творчістю.
Цього разу на сторінці "Зірковий шлях" в Instagram опублікували 7 фактів про Олега Винника, про які ніхто не знав:
- Олег вміє реставрувати антикварні меблі
- Життєве кредо зірки: молися, працюй, постися
- На честь першого кохання набив татуювання, але з часом видалив
- Раніше співак виступав під псевдонімом-OleGG
- Співак має постійну охорону
- Першу пісню написав у 30 років
- Обожнює автомобілі, риболовлю і спорт
"Олег Винник святкувати 48-річчя.
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Олег Винник, з удень народження! Нехай кожна пісня ставати хіт, життя переповняти любов, а погляд фанат будуть така ж захоплено-гарячий. P.S. доеднуйтеся до привітань в коментарях", пишуть на акаунті "Зірковий шлях".
У коментарях шанувальники засипали зірку привітаннями: "Вітаємо, здоров'я і щастя, як у ваших піснях наповнених любов'ю", "З днем народження, щастя, здоров'я і хітових пісень."
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