І цього разу здивував прихильниць

Знаменитий український співак Олег Винник святкує 48 років

Як повідомляє Politeka.net, Олег Винник користується величезною популярністю в Україні. Співак вже багато років підкорює прихильниць своєю творчістю.

Цього разу на сторінці "Зірковий шлях" в Instagram опублікували 7 фактів про Олега Винника, про які ніхто не знав:

Олег вміє реставрувати антикварні меблі Життєве кредо зірки: молися, працюй, постися На честь першого кохання набив татуювання, але з часом видалив Раніше співак виступав під псевдонімом-OleGG Співак має постійну охорону Першу пісню написав у 30 років Обожнює автомобілі, риболовлю і спорт

"Олег Винник святкувати 48-річчя.

Запевняти, співак і суддя гипершоу МАСКА засипати повідомлення. Проте, і ми не устоявши.

Олег Винник, з удень народження! Нехай кожна пісня ставати хіт, життя переповняти любов, а погляд фанат будуть така ж захоплено-гарячий. P.S. доеднуйтеся до привітань в коментарях", пишуть на акаунті "Зірковий шлях".

У коментарях шанувальники засипали зірку привітаннями: "Вітаємо, здоров'я і щастя, як у ваших піснях наповнених любов'ю", "З днем народження, щастя, здоров'я і хітових пісень."

Нагадаємо, Вліг Винник виконав мрію своїх "вовчиць", змусивши їх верещати від радості: "А, Боже!"

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